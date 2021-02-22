رئيسة مجلس النواب الأمريكى تقف لحظة صمت حدادا على 500 ألف ضحايا كورونا

كتبت رباب فتحى

قادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لحظة صمت داخل المجلس قبل جلسة الاثنين، حدادا على وفاة ما يقرب من 500 ألف أمريكي حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

House Speaker Nancy Pelosi holds a moment of silence on the House floor for the lives lost to COVID-19. https://t.co/VkjyKsLaUu pic.twitter.com/wsUmc53QIt — ABC News (@ABC) February 22, 2021

وقالت بيلوسي، في بيان، تناولت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، "إن فقدان 500 ألف أمريكي من جراء فيروس كورونا هو حصيلة بشرية مروعة ذات أبعاد مذهلة وحزن غير مفهوم. كل روح تُفقد هي مأساة عميقة نحزن عليها وتكسر قلب أمريكا".

وأضافت رئيسة مجلس النواب: "ينضم أعضاء الكونجرس للأمريكيين في الصلاة على الأرواح التي فقدها أو دمرها هذا الفيروس الشرير، وبينما نصلي ، يجب أن نتحرك بسرعة لوضع حد لهذا الوباء ووقف المعاناة التي يشعر بها الملايين".

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مات 499128 أمريكيًا الآن بسبب فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى 500 ألف في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكى جو بايدن تصريحات في وقت لاحق اليوم لتكريم ما يقرب من 500 ألف أمريكي فقدوا في الوباء.

ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حداداً وإيقاد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة.

وقال البيت الأبيض، إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن السيدة الأولى وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف ، ومن المقرر أن يلقي بايدن بكلمة للترحم على أرواح الضحايا.

يذكر أنه منذ شهر من الآن ، وقبل يوم واحد من توليه السلطة ، كان بايدن قد توجه إلى نصب لينكولن التذكاري بواشنطن للحداد على وصول أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا في بلاده إلى حوالي 400 ألف حالة.