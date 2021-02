رئيسة مجلس النواب الأمريكى تقف لحظة صمت حدادا على 500 ألف ضحايا كورونا

قادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لحظة صمت داخل المجلس قبل جلسة الاثنين، حدادا على وفاة ما يقرب من 500 ألف أمريكي حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

