دعوات للغواصين لمحاولة إنقاذ مركب صيد فى برج العرب بالإسكندرية

كتب آسر أحمد

وجه عدد من الغواصين، دعوات لزملائهم الذين يتواجدون بجوار برج العرب، للتوجه الى مكان غرق مركب الصيد الذي يحمل 19 شخصاً من عائلة واحدة.

وطالب هشام عبد الجليل، وهو أحد الغواصين في بث مباشر عبر حسابه الشخصى " السادة المحترمين غواصين الإسكندرية، الرجاء التوجه أمام برج العرب، رجاء أقرب حد يروح ينتشر، رجاء غواصين إسكندرية التوجه الى استاد برج العرب، السرعة، لمحاولة انقاذ 19 شخصا من أسرة واحدة".

وبحسب مصادر بحى العامرية ثان التى يقع فى نطاقه الحادث، فإنه تم انتشال 7 جثث حتى الآن ويجرى محاولات انتشال أحياء أو جثامين باقى الضحايا من غرق المركبين.

وأكد ضاوى بدر عبد المولى، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخص من عائلة ونجع أبو مطريد بالهوارية، كانوا على متن مركبى صيد فى رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند إنتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 7 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمر من قوات الإنقاذ.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهم أكثر من13 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.