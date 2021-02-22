دراسة أسكتلندية: لقاح كورونا يقلل مخاطر دخول المستشفى نتيجة الإصابة بالفيروس

كتبت أمل علام

أشارت دراسة أسكتلندية، إلى أن لقاح كورونا يقلل من مخاطر دخول المستشفى، حيث أظهرت نتائج دراسة أولية اليوم الإثنين، أن حملة التطعيم في أسكتلندا تقلل بشكل ملحوظ من خطر دخول المستشفى الناتج عن فيروس كورونا، ما يشير إلى أن جرعات فايزر Pfizer- BioNtech وأسترازينيكا Oxford-AstraZeneca فعالة للغاية في الوقاية من العدوى الشديدة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

أظهرت نتائج الدراسة، التي غطت جميع سكان أسكتلندا البالغ عددهم 5.4 مليون شخص، أنه بحلول الأسبوع الرابع بعد الجرعة الأولية، تم العثور على لقاح فايزر وأسترازينيكا لتقليل خطر الاستشفاء بنسبة تصل إلى 85% و94% على التوالي.

قال عزيز شيخ، الأستاذ في معهد أوشر بجامعة أدنبرة والذي شارك في قيادة الدراسة: "هذه النتائج مشجعة للغاية وقد أعطتنا أسبابًا كبيرة للتفاؤل بالمستقبل".

وحذر شيخ في إيجاز إعلامي، من أن النتائج هي بيانات أولية، لم تتم مراجعتها بعد من قبل علماء مستقلين، مضيفًا: "أنا متشجع للغاية، لدينا الآن دليل على أن التطعيم يوفر الحماية من دخول المستشفى الناتج عن كورونا.

وأضاف أنه يتوقع أن الدول الأخرى التي تستخدم نفس اللقاحين واستراتيجية مماثلة، مثل إنجلترا وويلز على سبيل المثال ستشهد تأثيرًا إيجابيًا مماثلًا في تقليل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا، تم جمع بيانات عن تأثير اللقاحات في اسكتلندا بين 8 ديسمبر و15 فبراير، قال الباحثون إنه خلال هذه الفترة، تم إعطاء 1.14 مليون جرعة وتلقى 21% من سكان اسكتلندا الجرعة الأولى، من بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، وهي إحدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ارتبط التطعيم بتخفيض خطر الاستشفاء بنسبة 81% في الأسبوع الرابع، عندما تم الجمع بين نتائج اللقاحين.