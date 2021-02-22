دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سجلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين ، دخول وخروج 25 سفينة، وأعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها عن تسجيل ميناء شرق بورسعيد لدخول 5 سفن حاويات ، وخروج عدد 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .