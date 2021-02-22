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خلية الإعلام الأمنى: صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء بالعراق من منطقة حى السلام

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:10 م
خلية الإعلام الأمنى: صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء بالعراق من منطقة حى السلام العراق
كتب أحمد عرفة

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قالت خلية الإعلام الأمني، إن الصواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد جاءت من منطقة حي السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وبحسب قناة العربية، فإن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة، إلى أن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.

 

 


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