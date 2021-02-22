خبير : مردود اقتصادى منتظر من توسع الدولة فى الاستثمار بالتعليم العالى

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة ، إن الدولة توسعت فى الاستثمار فى مجال التعليم العالى خلال السنوات القليلة الماضية وضحت استثمارات بالمليارات.

وأكد إبراهيم لـ" اليوم السابع"، أن الدولة توسعت فى التعليم الجامعى الغير تقليدي من خلال انشاء جامعات جديدة فى تخصصات ومجالات جديده، وفى المناطق العمرانية الجديدة التى تتوسع فيها الدولة حاليا لتنميتها، لافتا إلى أن الدولة حرصت على اصلاح العملية التعلمية من خلال إنشاء جامعات جديدة بتخصصات يحتاجها سوق العمل لخلق جيل جديد قادر على مواكبة التطور التكنولوجى، لما لها دور كبير فى تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الإقتصادية ،نظرا لأنه يساعد على رفع الانتاجية وزيادة الاستثمار.

وأكد استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن الجامعات الحديده التى تنشئها الدولة لاتحمل عبء على الموازنه العامة، نظرا لمردودها المادى ،موضحا ان استثمار الدولة فى التعليم له مردود اقتصادى من خلال جودة التعليم لما له مزايا اقتصادية عديدة بجانب المردود المادى، وقد بلغت بلغت استثمارات الدولة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى 151 مليار جنيه.

وحول الاستثمارات في مجال التعليم قال، إن هناك 15 مشروع قومي في جامعات قومية وأهلية وجامعات تكنولوجية تصل الاستثمارات فيها إلى 49 مليار جنيه بخلاف 35 مليار جنيه استثمار في الجامعات الحكومية.

وقد عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2022،

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم انشاء 3 جامعات حكومية جديدة هى الأقصر والوادى الجديد ومطروح، لافتا أيضا إلى إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.

ولفت الدكتور عبد الغفار، إلى أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم فى خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجى تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، مشيرا إلى البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية فى مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة-طيبة، أسيوط، سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هى جامعات: (القاهرة الجديدة – قويسنا – بنى سويف) التكنولوجية.

وقد زادت موازنة بنسبة 160%، خلال الفترة من 2014 حتى 2020، حيث بلغت 65 مليار جنيه؛ وبلغ حجم الاستثمارات في الجامعات المصرية الحكومية، بلغ 48 مليار جنيه.

وقد زادت الجامعات المصرية من 41 جامعة إلى 72 جامعة، خلال الفترة من 2014 حتى 2020، منها 27 جامعة حكومية، بزيادة 4 جامعات، و35 جامعة خاصة وأهلية، بزيادة 17 جامعة؛ إلا أن حجم استيعاب الطلاب في الجامعات الخاصة لا يزيد على 6%، بينما استوعب الجامعات الحكومية نسبة أكثر من 80%، من الطلاب في سن التعليم العالي، والآخرين إما يلتحقون بسوق العمل؛ كما تمت زيادة البرامج العلمية بالجامعات الحكومية من 46 مشروعا إلى 98 مشروعا،وبلغ عدد الطلاب الجامعيين 3 مليون طالب،ومن المتوقع زيادته إلى 4 مليون طالب، خلال الفترة حتى 2030.