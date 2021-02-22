وتوقعت الدراسة الصادرة عن معهد قياسات وتقييمات الصحة بجامعة واشنطن ، إلى أن العالم قد لا يصل على الإطلاق إلى مرحلة مناعة القطيع ،وتزامن ذلك مع ترجيحات تشير إلى احتمال أن تتجاوز الوفيات جراء جائحة كورونا بالولايات المتحدة 500 ألف حالة في غضون اليومين المقبلين.



ورغم تقديرات الدراسة بأن تصل الوفيات إلى نحو 590 ألف حالة بنهاية شهر مايو المقبل ، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى احتمال انخفاض الوفيات إلى أقل من 500 حالة يوميا بحلول ذلك الوقت ، وربما أقل إذا استمر ارتداء الأقنعة حيث يصل المعدل اليومي حاليا إلى 2000 حالة وفاة يوميا.



وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الفيروسات بالولايات المتحدة، في تصريحات له، أنه من المحتمل أن يستمر ارتداء الأمريكيين لأقنعة الوجه في عام 2022.

