خان العيش والملح وسمم صديقه.. أسرة القتيل تحكى تفاصيل الجريمة.. فيديو لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، حوارًا مع أسرة سامى محمد السمان، 30 عامًا، عامل بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، مقيم بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، الذى لقى مصرعه على يد صديقه، الذى وضع له السم فى "الجاتوه"، وهو ما أدى إلى مصرعه، بعد نقله إلى مستشفى الصدر، وتبين من التحريات قيام صديقه 22 عاما، بوضع له السم فى قطعة جاتوه والتى أنهت حياته بسبب مطالبته له بمبلغ مالى كان قد اقترضه منه قيمته 500 جنيه.

وقال محمد السمان، والد الضحية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن نجله متزوج وله طفلان، ولد 5 سنوات وبنت 3 أعوام، وكان يعمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في الإسماعيلية، وتم قتله من قبل صديق له بعد أن وضع له السم فى الجاتوه، ولم يكتف بذلك بعد ذهب معه إلى المستشفى وعندما تم إسعافه من قبل الأطباء، قام بمنحه سم آخر فى زجاجة مياه معدنية داخل حمام المستشفى واستولى منه على ألف جنيه حانت بحوزته وتركه فى حمام المستشفى وهرب وهو ما أدى إلى وفاته.

وقالت بخيته سالك، والدة الضحية، إنها تعيش هى وزوجها فى الصعيد، ويعيش نجلها فى قرية فنارة بمدينة فايد بالإسماعيلية، وكان الضحية حسن الخلق ومحبوب بين الناس ولم يحدث أن تشاجر مع أى شخص ولم يكن بينه وبين أى شخص خلافات، ولقى مصرعة على يد صديقه الخائن.

زوجة الضحية

وقالت نوال إبراهيم سالم، زوجة سامى الضحية، أنها متزوجة منذ 7 سنوات، ولم يكن زوجها على خلاف مع أى شخص، وبدأت علاقة زوجها بالجانى وهو "السيد.ن.ع" يبلغ 22 عامًا، مقيم بدائرة مركز ومدينة أبو صوير، منذ 5 سنوات من خلال عملهم مع بعض فى أحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، ومنذ عام تقريبًا طلب الجانى من زوجها المجنى عليه دفع 3 آلاف جنيه من أجل شراء كروت شحن وبيعها للعاملين فى المصنع بمقابل 500 جنيه فى الشهر لكنه رفض، لعدم قدرته على توفير المبلغ، ومنذ 7 أشهر قام الجانى باستلاف 500 جنيه من زوجها بسبب قيام شقيقة الأول بإجراء عملية، ومنذ فترة طلب زوجها من الجانى الحصول على الـ 500 جنيه لكنه كان يتهرب منه، ومنذ شهر، قام الجانى بوضع سم للزوجها فى علبة عصير، ووضعها فى دولاب زوجها فى العمل، واتصل عليه قال له، نسيت محفظتى فى دولاب العمل فى كيسة بها عصير احتفظ بالمحفظة وأشرب العصير، وعندما شرب العصير تعرض لإغماء وتم إسعافة ودخل المستشفى وتم إنقاذ حياته، ولم نتوقع أن يكون هو وراء هذة الجريمة لكن عندما قام بجريمته الأخيرة أعترف بقيامه بمحاولة سابقة لقتل زوجها بنفس الطريقة.

والدة الضحية

أضافت زوجة الضحية، أن زوجها كلمها قبل جريمة تسممه، بساعة وقال لها أنه ذاهب لمقابلة السيد فى مدينة الإسماعيلية من أجل الحصول منه على الـ 500 جنيه، وبعد كدا تلقت اتصال من أمن المستشفى إن زوجها تعرض للتسمم وتم الانتقال على الفور للمستشفى، وأجرت اتصال بالسيد الجانى وصديق زوجها تسأله ماذا حدث لزوجها على اعتبار أنه آخر شخص كان معاه فأنكر أنه كان معه، ثم قام العاملين وزملاء زوجها فى العمل باستدراج المتهم إلى المستشفى بحجة الاطمئنان على سامى، وعندما وصل المستشفى تعرف عليه أفراد أمن المستشفى وأكدوا أنه هو من قام بإدخال زوجها المستشفى، رغم إنكاره فى البداية بأنه كان بصحبته، ثم أرتبك كثيرًا، حتى تم التحفظ عليه لحين وصول الشرطة، وتم اقتيادة إلى قسم الشرطة، وهناك اعترف بتفاصيل الواقعة.

والد الضحية

وأكدت زوجة الضحية، أن صجيق زوجها الجانى، عقب قيامه بوضع السم فى الجاتوه لزوجها، تعرض زوحها للإغماء فى الشارع واصطحبه الجانى إلى المستشفى، وعندما تم إنقاذه من قبل الأطباء بمستشفى الصدر، ساعده فى دخول الحمام، وطلب منه أن يشرب الماء الذى وضع فيها سم أيضًا، وعندما شرب زوجها السم داخل الحمام استولى الجانى على مبلغ ألف جنيه كانت بحوزته وهرب، وطرق زوحها فى الحمام فى حالة إغماء لمدة 20 دقيقة، لحين اكتشاف أى العمال وجود زوجها داخل الحمام، وكان قد انتشر السم فى جسدة وأوقف القلب، وفشلت محاولات الأطباء فى إسعافه وفارق الحياة، مطالبة، بإعدام القاتل.

زوجة الضحية ووالدته

واعترف الجانى فى تحقيقات النيابة ويدعى "السيد.ن.ع" يبلغ 22 عامًا، تبين أنه صديق الضحية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بمقهى بالموقف العمومى بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

زوجة الضحية ونجلها

كان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع " سامى محمد السمان"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية والعميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجنى عليه وأحد أصدقائه بسبب 500 جنيه، دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائى لهوية الجانى، وتبين أنه زميل للمجنى عليه فى العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد المراكبى ومحمد النجار ومروان منصور، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه، وقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.





زوجة الضحية





والد الضحية





زوجة الضحية ووالده

زوجة الضحية ووالدته





زوجة الضحية ووالدته





سامى الضحية ونجله





سامى الضحية

سامى الضحية ونجلته





سامى الضحية وأولاده



الضحية الضحية





الضحية خلال عمله بأحدى المصانع





الضحية خلال عمله بأحدى مصانع الملابس





سامى الضحية وأولاده

سامى الضحية