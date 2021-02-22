اليوم السابع
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خام برنت ينهى تعاملات اليوم مرتفعا أكثر من دولارين عند 65,24 دولار للبرميل

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:41 م
خام برنت ينهى تعاملات اليوم مرتفعا أكثر من دولارين عند 65,24 دولار للبرميل النفط
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن خام برنت ينهى تعاملات اليوم مرتفعا أكثر من دولارين عند 65,24 دولار للبرميل.

 

وقبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن أسعار النفط تقفز دولارين، ونفط برنت يقفز إلى 64,95 دولار للبرميل.

 

وفى وقت سابق سجلت أسعار النفط، 63.46دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت مرتفعا بمقدار 55 سنتا أو ما يوازى 0.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 59.71 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 47 سنتا أو ما يوازي0.8%.


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