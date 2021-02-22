اليوم السابع
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خامنئى يدعم قرار البرلمان الرافض لاتفاق روحانى مع وكالة الطاقة الدولية

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:40 م
خامنئى يدعم قرار البرلمان الرافض لاتفاق روحانى مع وكالة الطاقة الدولية خامنئى
كتب أحمد عرفة

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دعا المرشد الإيراني على خامنئى، لدعم قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية حول التفتيش النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودعا  علي خامنئي، البرلمان والحكومة، إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".

وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع اليوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.

 

 


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