اليوم السابع
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حى الدقى يزيل تعديات بشارع سليمان جوهر لليوم السادس على التوالى.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:09 م
حى الدقى يزيل تعديات بشارع سليمان جوهر لليوم السادس على التوالى.. صور حى الدقى يزيل تعديات بشارع سليمان جوهر
كتب سيد الخلفاوى

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واصل حى الدقى بالجيزة، حملته لليوم السادس على التوالى، لإزالة التعديات والبروز للمحال فى شارع سليمان جوهر، بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حيث كانت هناك استجابة وتعاون من أصحاب المحال التجارية فى تصحيح الأعمال المخالفة، لإمكانية القيام بأعمال التطوير لتحقيق الصالح العام، وإعادة المظهر الحضارى للشارع العريق فى حى الدقى.

وبدأ الحى فى شن حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات ومخالفات خط التنظيم التى تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر، بعد النجاح فى منع ارتداد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الدقى وغطاء أمنى من قوات الأمن.

كان حى الدقى بمحافظة الجيزة، شن حملة مكبرة لرصد وحصر المخازن والمصانع والورش أسفل العقارات، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق والتشميع، وتستهدف مراجعة المرخص من الورش والمصانع أسفل العقارات لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع شرطه المرافق والإدارة العامة للحماية المدنية.


 

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