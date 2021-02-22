اليوم السابع
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حجز صاحب مخزن أدوية تخسيس بحوزته منتجات طبية مجهولة المصدر بالمرج

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:58 م
حجز صاحب مخزن أدوية تخسيس بحوزته منتجات طبية مجهولة المصدر بالمرج أدوية ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج ، حجز صاحب مخزن أدوية تخسيس 24 ساعة على ذمة التحريات ، ضبط بحوزته 139 ألف عبوة مجهولة المصدر فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط (139444 عبوة أدوية تخسيس بأنواع مختلفة – كمية من العبوات الفارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة مسئول عن مخزن أدوية في منطقة المرج بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلاً عن حيازته كميات من أدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.


أدوية تخسيس

أدوية مجهولة المصدر

المرج

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