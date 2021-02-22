جونسون: كورونا يمكن أن يصبح مثل الأنفلونزا وعلينا إدارته للعودة إلى حياتنا

كتبت رباب فتحى

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إنه ستكون هناك تغييرات في مراكز المدن نتيجة للوباء، لكنه لا يعتقد أن سيكون هناك "تغيير جوهري" في طريقة عمل المدن.

وأضاف فى مؤتمر صحفى حول رفع الإغلاق عن إنجلترا على 4 مراحل تنتهى فى 21 يونيو، أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل بشكل افتراضي، زاد عدد الأشخاص الذين يريدون التحدث وجهًا لوجه. وهو يعتقد أن ذلك سيعود، شريطة أن يكون لدى الناس ثقة بشأن سلامة العودة إلى مراكز المدن.

وقال جونسون، إن كوفيد يمكن أن يصبح شيئًا مثل الأنفلونزا، وعلينا إدارته، بعد ذلك ستعود الحياة إلى طبيعتها، مؤكدًا أن شهادات اللقاح من المرجح أن تكون مهمة للسفر الدولي، مشيرا إلى أن استخدامها محليا يمكن أن يكون معقدا.

وأضاف، أنه لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا كانت الحكومة يمكن أن تجيز أو تمنع استخدامها، لكنه أكد أن الأمر يستحق إجراء مراجعة للنظر في هذه القضايا، وتابع قائلا، "قد يكون هناك دور للشهادة - نحتاج فقط إلى تطبيق المسألة بالشكل الصحيح".

ومن جانبه، قال كريس ويتتى، كبير الأطباء البريطانيين حول ارتفاع عدد الحالات، إنه حتى يتم تطعيم الجميع، فإن ارتفاع الحالات يعني دائمًا ارتفاع معدل الوفيات، لكنه قال إن التطعيم يمكن أن يكسر هذا الرابط.