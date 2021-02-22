جونسون عن رفع الإغلاق: مزيد من الوفيات أمر لا مفر منه ولكننا على طريق الحرية

كتبت رباب فتحى - أحمد عرفه

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إن المزيد من الوفيات بسبب فيروس كورونا لا مفر منها عندما يتم رفع الإغلاق.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، حول خريطة الطريق المقترحة لرفع الإغلاق بشكل تدريجى وصولا إلى رفعه بالكامل فى 21 يونيو على 4 مراحل، أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪، قائلا: يجب أن نكون "واقعيين"، وأن نقبل أن رفع القيود سيؤدي إلى المزيد من الإصابات، والمزيد من العلاج في المستشفيات والمزيد من الوفيات، سيحدث ذلك حتى لو تأخر رفع الإغلاق لمدة 6 أو 9 أشهر.

وأكد أن المملكة المتحدة الآن على "طريق باتجاه واحد نحو الحرية"، وقال: تم تطعيم أكثر من 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واستكمل: "الوضع تغير لصالحنا، لقد وضع التطعيم درعًا حول الناس، نحن الآن نسير في طريق باتجاه واحد نحو الحرية".

وقال جونسون: لا نستطيع الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع الإغلاق، قائلا: "ميزان الحكم - سواء للإغلاق أو التخفيف - يتحول الآن لصالحنا".

وأضاف أن الصيف سيكون "أفضل " - ولن يكون هناك عودة إلى الوضع القاسى للصيف الماضى.

وقال إنه رغم أن هذه الإجراءات تخص انجلترا، إلا أن الحكومة ستواصل بذل ما في وسعها لحماية الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

رحبت الشركات والمؤسسات التى تدير المسارح والاقتصاد الليلي كالبارات والكازينوهات، بخريطة طريق بوريس جونسون للخروج من الإغلاق، لكنها حثت الحكومة البريطانية على مواصلة تقديم الدعم المالي، حيث سيبقى العديد منهم مغلقين حتى 21 يونيو على أقرب تقدير.