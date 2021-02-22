جلسات تشاور مجتمعية بالمراكز المستهدفة للتطوير بمبادارة حياة كريمة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عقد عدد من الجلسات التشاورية المجتمعية مع المواطنين لتحديد أولويات مشروعات تطوير القرى وفقا لاحتياجات المواطنين، وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة والذى يشمل 181 قرية بـ7 مراكز مختلفة بسوهاج، مؤكدا أهمية عقد تلك الجلسات بمشاركة الأهالى من أبناء كل مركز وقرية؛ للوقوف على احتياجاتهم اللازمة من مشروعات خدمية وتنموية تنقلهم إلى مستوى معيشى أفضل وتوفر حياة كريمة لهم .

وأكد الفقى، أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع فى هذه الجلسات من ممثلى الشباب والمرأة، وعمد ومشايخ وأهالى القري، لتحديد الأولويات والمساهمة فى التطوير والتنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة، لافتا إلى حرص المحافظة على التشاور والاستماع لآراء المواطنين لأنهم الأكثر دراية باحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات المطلوبة .

وقال المحافظ، إنه تم عقد جلسات تشاورية بحضور عدد من الأهالى وممثلى المجتمع المدنى بالمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمراكز " جرجا، والبلينا، وساقلتة، ودار السلام، والمنشاة، وطما، والمراغة "، للوقوف على أهم المشروعات والخدمات التى يحتاجها المواطنين بتلك القرى والتى تمثلت أغلبها فى مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتجديد شبكات الكهرباء، وتطوير الوحدات الصحية، ومراكز الشباب ".