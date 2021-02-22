جامعة طنطا تعلن النتائج النهائية لمسابقة "نجم الجامعة"

وفاز بمسابقة نجم الجامعة فى مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم كلا من إبراهيم الحاجرى بكلية الطب (المركز الأول)، وعمرو عرفات بكلية الهندسة (المركز الثانى)، ومحمد الحماقى بكلية العلوم (المركز الثالث)، وفى مجال الشعر الفصيح فاز كلا من أحمد القرشى بكلية الطب (المركز الأول)، ومحمود الدسوقى بكلية الحاسبات والمعلومات (المركز الثانى) ، وأحمد الرفاعى بكلية التربية (المركز الثالث)، وفى مجال الشعر العامى فاز كلا من أحمد سامى بكلية التربية(المركز الأول)، ونيره مطر بكلية الأداب (المركز الثانى)، ومحمد السيد بكلية الطب (المركز الثالث)، وفى مجال الغناء الفردى فاز كلا من روان غانم بكلية التربية (المركز الأول)، واسراء رشد بكلية الزراعة (المركز الثانى)، ومحمد عصام بكلية العلوم (المركز الثالث).

وقال أحمد خالد، أمين اتحاد طلاب جامعة طنطا، أنه تم منح مكافأة مالية تقدر ب 1000‏ جنيه للمركز الأول و 700 جنيه للمركز الثاني ، و 500 جنيه للمركز الثالث، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المشاركين بالمسابقة تجاوز 685 متسابق على مستوى الجامعة، وتم تقسيمهم إلى 274 متسابق فى مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم، 178 متسابق فى مجال الغناء الفردى، ‏233 متسابق فى القاء الشعر ( العامى والفصحى )

وأضاف، أن ‏مسابقة "نجم الجامعة" هى مسابقة طلابية تم تنفيذها بشكل (on line) وتم نشرها لجميع طلاب جامعة طنطا بمختلف الفرق الدراسية، وتكونت لجنة التحكيم من مجموعة متميزة من المتخصصين فى مجالات التسابق وهم: الشيخ خليل أمين، مقدم برنامج "فى القرآن حياة" على قناة MBC، والشاعر مختار عيسى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، ومحمود صفوت، مايسترو منتخب كورال جامعة طنطا.