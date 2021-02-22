تنفيذ 1265 حكما قضائيا وضبط 29 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

أستهدفت الحملة التي ترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن حائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عن ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62×39 و6 بنادق خرطوش عيار 12 وطبنجة عيار 9 مم مجهولة الماركة و3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع و12 فرد روسي محلي الصنع و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا الآداب العامة وتم ضبط " 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و عدم حمل رخصة محال عام وتدخين داخل المواصلات العامة.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1265 " حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 408 مخالفات مرورية تم التحفظ على المتهمين، وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.