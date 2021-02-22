تكريم فريق هوكى الشرقية أبطال الدورى بقاعة الشهيد أحمد منسي.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبى فريق الشرقية للهوكى ( رجال - آنسات ) الفائز ببطولة الدورى العام المصرى للموسم الرياضى 2020/2021 بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لانتصارهم الكبير وتربعهم على عرش اللعبة محليا.

وذلك فى احتفالية أقامتها محافظة الشرقية بقاعة الشهيد منسى بنادى الشرقية الرياضى ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطنى للتخطيط الاستراتيجى والموارد البشرية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمود كامل رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الشرقية الرياضي.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكى (رجال - سيدات) الفائز ببطولة الدورى العام المصرى للهوكى، ليضاف هذا الفوز لسجل بطولات النادى فى لعبة الهوكى ، متمنياً للفريق مواصلة إنتصاراته المحلية والوصول إلى المشاركة فى البطولات القارية والعالمية. وقال المحافظ إن تكريمنا اليوم لفريق هوكى الشرقية (رجال – آنسات) باعتباره مصدر السعادة والبهجة للشراقوة ولتربعه على عرش القارة السمراء ولمواصلة تميزه فى اللعبة وحصد البطولات على الصعيدين القارى والعالمي.

أشاد محافظ الشرقية بالأداء المشرف للاعبى الفريقين خلال مشاركتهما فى بطولة الدورى العام المصرى للرجال والسيدات والذى اتسم بالروح الرياضية العالية والتنافس الرياضى الشريف وفوزهما بالمراكز الاولى ورفع اسم المحافظة عاليا. بينما تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته اللامحدودة للعبة الهوكى وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لافتا الى فوز لاعبى الفريق الأول للهوكى رجال ببطولة الدورى العام للمرة الـ (31) فى تاريخ النادى ، وفوز لاعبات فريق الهوكى الأنسات ببطولة الدورى العام للمرة الـ (23) فى تاريخه. وفى نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع فريق الهوكى (رجال – سيدات) وأعضاء الجهاز الفنى والإداري، ومجلس إدارة النادي، ليهدى الفريق كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته الدائمة للفريق لتحقيق البطولات المحلية والعالمية، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم، لمواصلة الفوز بالبطولات الرياضية وتحقيق مزيداً من الإنجازات فى قطاع الرياضة.