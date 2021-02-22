تعرف على خطة بريطانيا لحصول جميع البالغين على لقاح كورونا 31 يوليو

كتبت فاطمة خليل

أعلنت الحكومة البريطانية أن كل شخص بالغ في البلاد يجب أن يحصل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بحلول 31 يوليو المقبل، أي قبل شهر على الأقل من هدفها السابق، حيث تستعد لوضع خطة "حذرة" لتخفيف إغلاق المملكة المتحدة، وذلك بحسب ما ذكر موقع "ميديكال إكسبريس".

كان الهدف السابق هو أن يحصل جميع البالغين على لقاح كورونا بحلول سبتمبر، ويدعو الهدف الجديد أيضًا كل شخص يبلغ من العمر 50 عامًا وأكثر ومن يعانون من حالة صحية أساسية إلى الحصول على اللقاح الأول من جرعتين بحلول 15 أبريل، بدلاً من التاريخ السابق في الأول من مايو.

عانى صانعو اللقاحين اللذين تستخدمهما بريطانيا، وهما فايزر Pfizer وأسترازينيكا AstraZeneca، من مشاكل الإمداد في أوروبا، لكن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال يوم الأحد: "نعتقد الآن أن لدينا الإمدادات" لتسريع حملة التطعيم.

يُعد النجاح المبكر لجهود التطعيم في بريطانيا نبأ سارًا موضع ترحيب لبلد شهد أكثر من 120 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا. أكثر من 17.5 مليون شخص ، أي ثلث البالغين في المملكة المتحدة، أجروا حقنة لقاح واحدة منذ بدء التطعيم في 8 ديسمبر.

تؤجل بريطانيا إعطاء جرعات اللقاح الثانية حتى 12 أسبوعًا بعد الأسبوع الأول، بدلاً من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، من أجل إعطاء المزيد من الناس حماية جزئية بسرعة، وتم انتقاد هذا النهج في بعض البلدان - ومن قبل شركة Pfizer ، التي تقول إنه ليس لديها أي بيانات لدعم الفاصل الزمني - لكنها مدعومة من قبل المستشارين العلميين لحكومة المملكة المتحدة.

جاءت أنباء أهداف اللقاح الجديدة في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأحد بكبار الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على "خارطة طريق" للخروج من الإغلاق الوطني ويعتزم إعلان التفاصيل في البرلمان يوم الاثنين.

في مواجهة نوع فيروس مهيمن يقول العلماء إنه أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكًا من الفيروس الأصلي، قضت بريطانيا معظم فصل الشتاء في ظل إغلاق مشدد. تم إغلاق الحانات والمطاعم والصالات الرياضية والمدارس وصالونات الحلاقة وجميع المحلات غير الضرورية؛ قصص البقالة والصيدليات وأماكن تناول الطعام في الخارج لا تزال مفتوحة.

شددت الحكومة على أن عمليات إعادة الافتتاح الاقتصادية والاجتماعية ستكون بطيئة وحذرة ، مع عدم احتمال التسوق غير الضروري أو التواصل الاجتماعي في الهواء الطلق قبل أبريل. سيعود العديد من الأطفال إلى المدرسة بدءًا من 8 مارس وسيتمكن سكان دار رعاية المسنين من استقبال زائر واحد من نفس التاريخ.

اتُهمت حكومة جونسون المحافظة بإعادة فتح البلاد بسرعة كبيرة بعد الإغلاق الأول في الربيع. انخفض عدد الحالات المؤكدة الجديدة ودخول المستشفيات والوفيات جميعًا في فبراير لكنها لا تزال مرتفعة ، ويقول جونسون إن خارطة الطريق التي أعيد فتحها ستتبع "البيانات وليس التواريخ".

لكنه يتعرض لضغوط من بعض المشرعين المحافظين ، الذين يجادلون بضرورة رفع القيود بسرعة لإنعاش الاقتصاد الذي تعرض لضغط من جراء ثلاثة عمليات إغلاق في العام الماضي.

قال جون إدموندز، عضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية ، إن المستشفيات البريطانية لا تزال تعالج ما يقرب من 20 ألف مريض بفيروس كورونا ، أي نصف ذروة شهر يناير ولكن تقريبًا مثل ذروة الزيادة الأولى في الربيع الماضي.

وقال لـ بي بي سي: "إذا خففنا الوضع بسرعة كبيرة الآن ، فسنحصل على زيادة أخرى في حالات دخول المستشفى" والوفيات.

قال إدموندز إن هناك شكًا إضافيًا بسبب المتغيرات الفيروسية الجديدة ، بما في ذلك واحد تم تحديده في جنوب إفريقيا والذي قد يكون أكثر مقاومة للقاحات الحالية.

وقال هانكوك لشبكة سكاي نيوز إن الحكومة ستتخذ "نهجا حذرا ولكن لا رجعة فيه" لإعادة فتح الاقتصاد.

على الرغم من نجاح حملة التطعيم الأسرع في أوروبا ، فقد اتُهمت حكومة المملكة المتحدة بالفشل في حماية المعاقين ، الذين هم من بين أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجد مكتب الإحصاءات الوطنية أن 60٪ من الأشخاص الذين ماتوا بفيروس كورونا في إنجلترا عام 2020 يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية لكن العديد من المعوقين ، باستثناء أولئك الذين يعانون من إعاقات تعلم "شديدة أو عميقة" ، لم يتم وضعهم في مجموعة ذات أولوية للتلقيح.