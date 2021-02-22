تعرف على جهود شرطة المسطحات بالداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط عدد (4) قضايا "الإتجار فى المبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية " بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية.. بنطاق مديريات الأمن، وفى مجال حماية البيئة وتلوث أرضى تم ضبط عدد (27) قضية "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريات الأمن .

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط عدد (18) قضية "تلوث سمعى" بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريات الأمن ، وفي مجال مكافحة تلوث هوائى تم ضبط عدد (20) قضية " 2 مركبة – 16عدم تغطية حمولة – 2 مكمورة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريات الأمن .

ونجحت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية في ضبط عدد (10) قضايا مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريات الأمن ،وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (11) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية .. بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (17) قضية"تعديات على نهر النيل والمجارى المائية بإلقاء مخلفات الصرف الصحى" تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل .. بنطاق مديريات الأمن، وفى مجال حماية الملاحة البحرية تم ضبط عدد (10) وحدات بحري لمخالفة قانون الملاحة البحرية .. بنطاق منطقة سيناء.