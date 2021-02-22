اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود شرطة المسطحات بالداخلية خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:47 ص
تعرف على جهود شرطة المسطحات بالداخلية خلال 24 ساعة شرطة المسطحات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية  في ضبط عدد (4) قضايا "الإتجار فى المبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية " بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية.. بنطاق مديريات الأمن، وفى مجال حماية البيئة وتلوث أرضى تم ضبط عدد (27) قضية "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريات الأمن .

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط عدد (18) قضية "تلوث سمعى" بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريات الأمن ، وفي مجال مكافحة تلوث هوائى تم ضبط عدد (20) قضية " 2 مركبة – 16عدم تغطية حمولة – 2 مكمورة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديريات الأمن .

ونجحت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية في ضبط عدد (10) قضايا مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريات الأمن  ،وفى مجال حماية الملاحة الداخلية  تم ضبط عدد (11) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية .. بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية  تم ضبط عدد (17) قضية"تعديات على نهر النيل والمجارى المائية بإلقاء مخلفات الصرف الصحى" تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل .. بنطاق مديريات الأمن، وفى مجال حماية الملاحة البحرية   تم ضبط عدد (10) وحدات بحري لمخالفة قانون الملاحة البحرية .. بنطاق منطقة سيناء.

 

 

 

 


شرطة المسطحات

المسطحات

جهود المسطحات

ضبطيات المسطحات

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة