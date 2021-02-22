تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى خلال العام المقبل

كتبت ــ أسماء نصار

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات القومية التى تهدف بالأساس الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمزارعين، مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد المصرى، وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الخطة الاستثمارية والمشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى القادم.





1- تم الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2021-2022 .

2- كافة المشروعات تسير وفقاً للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.

3- تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلو متر .

4-جارى تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى.

5- تم تنفيذ أعمال بحوالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال أخرى بحوالى 5.50 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

6- مستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة 12 مليار جنيه تقريباً خلال العام المالى القادم، بهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.

7- تم تنفيذ أعمال لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

8- يتم استكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بشمال سيناء بحوالى 10 مليارات جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل 5 ملايين م٣/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية 950 مليون جنيه .

9- يتم تنفيذ أعمال لنقل مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه.

10 تم تنفيذ 60% من أعمال مشروع بحر البقر من أعمال المسار ومحطات الرفع.

11- تم الانتهاء من إنشاء الترعة الفرعية رقم 4 بمنطقة توشكى بطول 9 كم 1.2 مليار جني، واستكمال المنشأءت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة 2.10 مليارات جنيه.

12- سيتم تنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول وتجهيز الآبار الجوفية بتكلفة 2.4 مليار جنيه تقريبا.

13- إنهاء مشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ب 846 مليون جنيه.

14- تنفيذ مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان بـ11 مليار جنيه.

15- سيتم تنفيذ مشروع إنشاء وإحلال (50) محطة رفع على مستوى الجمهورية ب 1.50 مليار جنيه تقريبا.

16- استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبقية في مجال الموارد المائية ب 109 مليون جنيه.

17- سيتم تنفيذ مشروعات حماية الشواطىء المصرية بطول 16 كم ب 1.4 مليار جنيه تقريبا.

18- إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.

19- تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي و إدخال نظم الري الحديث بتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه.







