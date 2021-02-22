اليوم السابع
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تسجيل صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة.. صورة

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:59 م
تسجيل صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا فى شمال سيناء خلال 24 ساعة.. صورة فيروس كورونا
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا صفر اصابات ووفيات جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالات ايجابية وصفر وفيات وتسجيل شفاء 10 حالات من بين المصابين.

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 6 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و61 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 104 حالة وفاة، 312 حالة ايجابية، فيما بلغ  إجمالي عدد حالات الشفاء 1729 حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير  مناطق واحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .

بيان حالات كورونا خلال 24 ساعة بشمال سيناء
بيان حالات كورونا خلال 24 ساعة بشمال سيناء


 

 


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