تراجع بورصة دبي بنسبة 0.98% بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها النقل

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.98% خاسراً 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2542.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 113 مليون سهم محققة ما قيمته 200.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2921 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.89%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.25%، وتراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.63%.

في سياق متصل أعلنت شركة المزايا القابضة، موافقة هيئة أسواق المال على السماح للشركة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من منح الموافقة في 21 فبراير الجاري.

في سياق آخر قالت شركة أرامكس، إنها تسلمت حكماً من محكمة الدرجة الأولى في المملكة المغربية لصالح عميل أقامها يطالب الشركة من خلالها بتعويض مالي عن مجمل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لحادث الحريق الذي اندلع أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي في منشأة المستودعات التابعة للشركة في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، مضيفة أن الشركة تنوي الاستئناف ضد هذا الحكم أمام المحكمة المختصة، كما تحتفظ أيضاً بحق دراسة وتقييم كافة الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع كافة التطورات المتعلقة بالدعوى.