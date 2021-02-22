تحصين 92863 رأس ماشية من الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى، تستمر أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية والتى بدأت منذ السبت الماضى الموافق 6 فبراير الجارى.

وأوضح المحافظ أن أعمال الحملة حتى اليوم أسفرت عن تحصين 92863 رأس ماشية بنطاق المحافظة ،وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة على مدار الأيام الماضية منذ بدأ أعمال الحملة إلى اليوم.

وقد أوضح وكيل الوزارة أنه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع وأن مايتم تحصينه من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، وأن المديرية تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل ، وأضاف أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وقال إن الدولة تعمل على زياده الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الالبان والتى يعانى المواطنون من ارتفاعها، وكذلك اكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .