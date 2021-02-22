تجديد حبس قاتل صديقه فى الإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق

الإسماعيلية – صبرى غانم

قررت نيابة ثان وثالث الاسماعيلية برئاسة المستشار شريف معتز تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بسبب 500 جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وإعترف المتهم بقتل صديقه أمام جهات التحقيق إنه تخلص منه بوضع "السم" له في قطعة جاتوه، بعد أن تم إستدراجه على قهوة بالموقف العمومى لمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها شريف معتز، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، أنه قرر التخلص من صديقه بسبب كثرة مطالبته بسداده دين 500 جنيه وافتضح أمره بين بعض زملائه، وقام المجنى عليه خلال نقل صديقه المجنى عليه لمستشفي الصدر، وإستولى من "حافظة نقوده" علي مبلغ مالي آخر قيمته ألف وترك المجنى عليه في المستشفى وفر هاربًا، وقام بالتخلص من باقي السم الذى كان بحوزته في حمام المستشفي.

وعقب اعترافات المتهم تفصيليا بإرتكابه الواقعة اصطحبته النيابة العامة الى مسرح الجريمة لتمثيلها وقررت النيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى .

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق التصريح بدفن جثمان عامل فى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية قُتل علي يد صديقه "مسومًا" بعد خلاف بينهما علي 500 جنيه عقب تشريحها بمعرفة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بمصرع "سامى.م.س"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، .

على الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، ومعاونوه النقباء أحمد المراكبى ومحمد النجار ومروان منصور.

أوكل لفريق البحث كشف غموض الواقعة واسبابها وملابساتها والقبض على مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه فى العمل، وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم وبإرشاده تم العثور على المادة السامة .

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم.