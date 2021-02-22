تجديد حبس تشكيل عصابى وراء سرقة السيارات بمصر الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات، وحرر محضر بالواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكن المقدم أحمد وجيه رئيس المباحث من تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ).

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

كما تم ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا بإستخدامها فى وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.