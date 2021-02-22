تجديد حبس المتهمين بذبح شاب لسرقة التوك توك منه بالشرقية للمرة الثانية

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنح مستأنف أبوحماد بالشرقية، تجديد حبس المتهمين بذبح شاب لسرقة التوك توك منه والتخلص من جثته بجوار كوبرى العباسة ، للمرة الثانية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد ، مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة.

وتبين قيام كل من " حسين ال " 26 سنة عاطل و" جمال س أ" 22 سنة عاطل و" محمد ح ع" وشهرته تناحة 26 سنة عاطل جميعهم مقيمين بندر أبوحماد، بارتكاب الواقعة، بقصد قتل المجنى عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3711 جنح أبو حماد ، وقررت نيابة أبوحماد، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم على ذمة التحقيقات 4 أيام، مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية.