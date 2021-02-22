تجديد حبس أخطر تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات و الاتجار بالمخدرات بالسويس

السويس- سيد نون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس ثلاثة من المهتمين أعضاء تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف حقائب السيدات والاتجار في المخدرات.

تلقى اللواء محمد الألفى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس بلاغا من سيدة بتعرضها لخطف حقيبتها، وأصدر تعليماته للواء هشام رشاد مدير ادارة البحث الجنائي بسرعة القبض على التشكيل العصابى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية والرائد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث قسم فيصل وعمل التحريات وتفريغ الكاميرات بمنطقة الحادث وتوصل فريق البحث من كشف هوية المتهمين وأن وراء حوادث السرقات المدعو " محمود بوطة " و المدعو "ابراهيم الزعيم" والمدعو " فتحى سبلانة " مسجلين سرقات واتجار فى المخدرات.

على الفور قام فريق وحدة المباحث الجنائية بقسم شرطة فيصل تحت اشراف النقيب عبد الرحمن ذكى معاون المباحث و النقباء احمد الشويخ و جمال المناهري معاونى المباحث بإعداد الأكمنة الثابتة و المتحركة و نشر المصادر السرية حتى تمكنت قوة المباحث من القبض على المتهمين اثناء استقلالهم دراجاتان بخاريتان بمدينة السلام و بتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 تليفون محمول و لفافتان من نبات البانجو المخدر و سلاح نارى فرد خرطوش و طلقتان.

و بمواجة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا تفصيليا بحوادث سرقات حقائب السيدات و الاتجار فى المواد المخدرة و عن السلاح النارى المضبوط اقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم المحرمة لاختلاطهم بالأشقياء.