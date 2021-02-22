تجدد اشتعال النيران بعقار فيصل بعد 3 أسابيع من اندلاع الحريق.. فيديو

كتب ــ سيد الخلفاوى

تصاعدت الأدخنة من جديد من عقار فيصل المحترق بعد 24 يوما من حريقه، حيث رصد "اليوم السابع" تجدد تصاعد الأدخنة من البدروم، وذلك بعد هدم الحوائط بالأدوار الثاني والثالث بعد الأرضى لظهور تصدعات بها.

وأخلت أجهزة المحافظة العقار من المنقولات الخاصة بالسكان ، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات من الوحدات السكنية.

وشهد محيط العقار إجراءات استثنائية حيث تم بدء رصف الطريق المواجه له من جه سلم حى الهرم، بالإضافة إلى غلق كافة الطرق المؤدية للعقار .

وأزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل، كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.

يذكر أن المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".