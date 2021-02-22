بوينج توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777

رويترز

قالت شركة بوينج يوم الأحد إنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينج 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص .

وقالت بوينج إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب."

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينج 777 التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.

وقالت شركة يونايتد في وقت سابق من يوم الأحد إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينج 777 المزودة بمحركات برات أند وتني 4000 وعددها 24 طائرة.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد قالت إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا و طاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينج 777-200 لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.