اليوم السابع
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بنت بــ100 راجل.. فريدة تعمل فى مجال الميكانيكا بالإسكندرية.. فيديو

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:35 م
بنت بــ100 راجل.. فريدة تعمل فى مجال الميكانيكا بالإسكندرية.. فيديو فريدة محمد _ فتاة تعمل بورشة اصلاح سيارات فى الاسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع"، بث مباشر مع الشابة فريدة محمد، 20 عاما، طالبة، والملقبة بــ100 راجل" التي تعمل في مجال الميكانيكا الخاصة بالسيارات، أنها قررت استكمال طموحها وتخطت التحديات التي تواجها في غير المجالات التي تشهدها الحرف التقليدية، موضحة أنها تعشق هذا المجال وبها أفكار جديدة تحدث بهجة وقيمة ومختلفة في هذا المجال عن غيره.  

وأضافت فريدة، أن أهلها قاموا بتشجيعها على ممارسة الهواية التي تعشقها، فضلا عن أن أحد المريدات على مركز الصيانة كانت سيارتها بها عطل وقامت بإصلاحها وأثنت على ما قامت به وتشجيعها، وبالتالي هناك دوافع تجعلنى أواصل الإستمرار في صيانة والعمل بالورشة والعمل على خوض التجربة مهما كانت التحديات، وطموحها أن تصبح رقم 1 في مجال صيانة السيارات وأمنيتها الحصول على منحة خارجية للدراسة والعودة للإستفادة بها داخل مصر.

 

فريدة محمد (1)
فريدة محمد (1)

 

فريدة خلال العمل بالورشة (2)
فريدة خلال العمل بالورشة (2)

 

فريدة خلال العمل بالورشة (3)
فريدة خلال العمل بالورشة (3)

 

فريدة خلال العمل بالورشة (1)
فريدة خلال العمل بالورشة (1)

 

فريدة محمد (5)
فريدة محمد (5)

 

فريدة محمد (6)
فريدة محمد (6)

 

فريدة محمد (7)
فريدة محمد (7)

 

فريدة محمد (8)
فريدة محمد (8)

 

فريدة محمد (9)
فريدة محمد (9)

 

فريدة محمد (10)
فريدة محمد (10)

 

 

 


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