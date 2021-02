بفضل عملائها .. "إم جي" تحصد لقب "العلامة التجارية الأسرع نموًا فى مصر"

في عامين فقط.. سيارات "إم جي" تستحوذ علي 8% من الحصة السوقية المحلية و توسعات كبري في الاستثمارات خلال 2021

فى إنجاز جديد لها، أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة MG في مصر، عن اقتناص "MG " لقب "العلامة التجارية الأسرع نموًا" في تاريخ سوق السيارات المصرية وذلك عن نشاطها الباهر فى السوق المصرى على مدار عامين فقط.

حصلت العلامة التجارية "إم جي" على اللقب بعد تحقيقها مبيعات كبرى خلال العامين الماضيين، مما ينعكس على مستوى نموها فى سوق السيارات فى مصر، وبحصة سوقية تصل الى نسبة 8% من سوق السيارات المصرى، بعدد يتعدى 21000 سيارة على الطرق المصرية.

وحققت الشركة الريادة فى السوق المصري من خلال طرح 5 طرازات مهمة تلبى مختلف رغبات العملاء، بالإضافة إلي موديلين جديدين ستقدمهم "MG" إلى عملائها خلال العام الحالي أحدهما ستكون صديقة للبيئة، وذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية المصرية للحفاظ على البيئة.

وكان لخطة توسعات شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصرى لعلامة MG في مصر الفضل فى الوصول الى تلك المكانة المصحوبة بنمو العلامة التجارية، من خلال انشاء المزيد من نقاط البيع التي تعدت26 مركز بيع ، بالإضافة إلى 7 مراكز خدمات ما بعد البيع ، التى تعتبر المعيار الرئيسى للمستهلك المصرى والذى يعزز من ثقته في العلامة التجارية الرائدة، وهو ما أكد حرص الشركة على تلبية احتياجات العملاء المصريين وتحقيق رغباتهم فى تجربة افضل لرحلاتهم اليومية. بالاضافة الى خطة طموحة للتوسع خلال عام 2021 التي تتمركز حول فتح المزيد من الفروع ليس فقط بالقاهرة وضواحيها لكن ايضا بالمحافظات الأخري لملاحقة الطلب الكبير علي السيارات.

ومن جانبها صرحت شركة المنصور للسيارات، أن العلامة التجارية ركزت خلال العاميين الماضيين، على تقديم سيارات تتميز عن مثيلاتها بالعديد من الإمكانيات المبهرة والعديدة، وتقديم تجربة خدمة عملاء عالمية المستوى تعكس هوية العلامة التجارية الانجليزية الشهيرة.

وعلى النطاق العالمي استطاعت العلامة التجارية MG، تقديم نماذج جديدة للسيارات مثل E-Motion و X-Motion اللاتي اثبتت نجاحا كبيرا في تقديم لغة تصميم متطورة بفضل الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة. حصدت موديلات MG المختلفة على العديد من الجوائز والالقاب ومن ضمنها سيارة MG ZS EV التي توجت بلقب " Medium EV of the year للعام الثاني على التوالي من قبل "Company Car And Van 2021"، وسيارة MG5 EV التي حازت على جائزة “Best Value EV" من قبل Which EV”"

وتسعى MG بشكل دائم للابتكار واضفاء مميزات نسبية لسياراتها، وهو ما جعلها قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى وحصد ثقة العملاء في خلال عامين فقط، بما يؤهلها الأن للتخطيط بشكل أكبر لمواصلة هذه الرحلة الناجحة والجديرة بثقة المستهلك المصرى بمزيد من الحماس والمسؤولية.