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بريطانيا: لقاحات كورونا تعمل بشكل جيد وأدت إلى انخفاض العدوى بالفيروس

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:29 ص
بريطانيا: لقاحات كورونا تعمل بشكل جيد وأدت إلى انخفاض العدوى بالفيروس كورونا
كتب ــ سمير حسنى

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قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن اللقاحات الخاصة بكورونا تعمل بشكل جيد، وأدت إلى انخفاض العدوى بالفيروس، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة.

كان مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى، قال إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بطفرات جنوب إفريقيا والبرازيل تتراجع في المملكة المتحدة، عندما سُئل في سكاي نيوز عما إذا كان يعتقد أن هناك دليلًا يظهر أن العدوى من تلك المتغيرات الجديدة آخذة في الانخفاض ، أجاب مات هانكوك: "نعم هناك أدلة على ذلك"، وأوضح أن  هناك أدلة على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء التعقب المعزز للمخالطين وكذلك الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، تعمل".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن اكتشاف نوع جديد من المرض في كينت العام الماضي وطفرات أخرى وجدت في البرازيل وجنوب أفريقيا وانتشرت حول العالم أدوا إلى إضعاف الآمال في الخروج السريع من قيود الإغلاق.


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

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