اليوم السابع
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بريطانيا تحظر رحلات الطيران من 33 دولة إفريقية بسبب السلالة الجديدة لكورونا

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:18 م
بريطانيا تحظر رحلات الطيران من 33 دولة إفريقية بسبب السلالة الجديدة لكورونا كورونا
(أ ش أ)

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 حظرت المملكة المتحدة رحلاتها من 33 دولة اعتبارا من الخامس عشر من فبراير الجاري؛ للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت بجنوب إفريقيا.

وذكرت الحكومة البريطانية- في بيان، اليوم- أنه تم حظر دخول أي فرد قادم من تلك الدول إلى المملكة عدا مواطني بريطانيا وإيرلندا وكل من يتمتعون بحق الإقامة في المملكة المتحدة، وهم من سيُسمح لهم بدخول المملكة بعد خضوعهم للحجر الصحي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق المعتمدة.

وأشارت إلى أن القائمة الحمراء للدول التي يحظر السفر منها إلى المملكة تضم كلا من (رواندا وتنزانيا وبوروندي بشرق إفريقيا، بالإضافة إلى أنجولا وبوتسوانا والكونغو وإسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي).

وأكدت أن قرار الحظر الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي لا يشمل أي استثناءات.

وكانت رواندا، التي دخلت قائمة الحظر أواخر الشهر الماضي، من بين الدول التي عارضت قرار الحظر الذي بررته الحكومة البريطانية باستناده إلى توصيات بعض الأبحاث العلمية، مشيرة أيضا إلى ضعف الإمكانيات اللازمة لإجراء اختبارات التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد.

 

 


بريطانيا

لندن

فيروس كورونا

وباء كورونا

الكونغو

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