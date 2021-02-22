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بدء حفل موسيقى عالمى في معابد أبي سمبل على هامش تعامد الشمس.. فيديو

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:41 م
بدء حفل موسيقى عالمى في معابد أبي سمبل على هامش تعامد الشمس.. فيديو حفل موسيقى عالمى في معابد أبي سمبل
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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بدأ قبل قليل العرض الموسيقي العالمى بدون جمهور من أمام معبد أبي سمبل للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبي سمبل.
 
 
وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن هذا العرض الموسيقى تنظمه شركة عالمية، وبدأ بثه مباشرة للعالم أجمع من خلال القنوات الرقمية لهذه الشركة والمتخصصة فى هذه النوعية من العروض والفعاليات على مستوى العالم، وذلك عبر حساباتها على المنصات الرقمية المختلفة مثل ( Facebook- Twitter -you tube-  TikTok).
 
وأشار إلى أن هذه الشركة تعد أكبر منصة بث مباشر للموسيقي في العالم، حيث يتجاوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث، مؤكدا أن إقامة هذا العرض الموسيقى تأتى مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة في المتاحف والمواقع الأثرية.
 
وأضاف أن إقامة هذا العرض الفني الموسيقي من أمام معبد أبو سمبل تأتي فى إطار خطة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجذب كافة الفعاليات المتميزة التى من شأنها أن تساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة والمتنوعة، خاصه في ظل تزامن هذا العرض الموسيقي مع الاحتفال بتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني.
 
 
 
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ فبراير والأخرى يوم ٢٢ أكتوبر. 
 
 
 
 

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اسوان

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