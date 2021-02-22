اليوم السابع
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بايدن: مراجعة برنامج المساعدات المالية لنتأكد من صرف كل دولار كما يجب

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:49 م
بايدن: مراجعة برنامج المساعدات المالية لنتأكد من صرف كل دولار كما يجب بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنراجع برنامج المساعدات المالية الأمريكية لنتأكد من أن كل دولار يتم صرفه حيث يجب، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن رسالته لجميع الشعب الأمريكي أن اللقاح ضد فيروس كورونا آمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: لن ننتصر على الجائحة إلا بأخذ لقاح كورونا.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وبعد مرور أكثر من شهر على تنصيبه، ما زال يعمل بأقل من نصف عدد أفراد إدارته، حيث لم يصدق مجلس الشيوخ حتى الآن سوى على تعيين 6 من أصل 15 من مرشحيه للمناصب الوزارية.

 

 


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