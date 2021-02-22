وأشار كونو إلى أن الحكومة المركزية سوف تطالب البلديات المكلفة بإدارة التطعيمات للتوصل إلى أنظمة قائمة الانتظار، وشكك كونو أيضًا في فكرة استخدام شهادة التطعيم ضد كورونا للأغراض الرسمية، بما في ذلك استخدامها كنوع من جواز سفر للسماح بالسفر الدولي، قائلاً إن مثل هذه الخطوة من شأنها التمييز ضد أولئك الذين لا يمكنهم أخذ اللقاح ضد أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا بسبب الحساسية.



وتابع قائلا: "لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيقدم نظاما يمنع الناس من فعل شيء ما لم يتناولوا اللقاح"، وفي الأسبوع الماضي، أطلقت اليابان مرحلتها الأولية من التلقيح لـ 40 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية.



ومن المقرر أن يبدأ 4.7 مليون عامل صحي آخر في الخطوط الأمامية في تلقي اللقاح المضاد لكورونا مارس المقبل، يليهم 36 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر اعتبارًا من أبريل، وبعد ذلك يأتي دور الأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل السكري أو أمراض القلب وأولئك الذين يعملون في مرافق رعاية المسنين، وأخيرًا عامة السكان.

/بسم/ م م ب/م ش ا