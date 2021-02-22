اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 11:01 م
خالد صلاح
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المغرب: القوات البحرية تنقذ 59 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:32 م
المغرب: القوات البحرية تنقذ 59 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة لاجئون
(أ ش أ)

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 أفاد مصدر عسكري مغربي، أن وحدة تابعة لمشاة البحرية الملكية المغربية، تمكنت بالتعاون مع زورق تابع لخفر السواحل، اليوم الاثنين، بعرض ساحل (منطقة الحسيمة)، من إنقاذ 59 شخصًا كانوا يحاولون الهجرة بصورة غير مشروعة ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي، موضحًا أنه من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، 33 امرأة و7 أطفال وسبعة رضع.

وأضاف المصدر أنه تم نقل أربع نساء وطفل واحد ورضيعين، كانوا في وضعية صحية متدهورة، إلى احد المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

 


المغرب

القوات البحرية

هجرة غير مشروعة

قوات مشاة

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