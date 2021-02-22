اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الكلى لكوبرى ترسا منعا لزحام السيارات

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الكلى لكوبرى ترسا منعا لزحام السيارات كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط غلق كلى لكوبرى ترسا بالاتجاهين لمدة شهر منعا للزحام المرورى فى أعمال تطوير تستمر حتى صباح يوم الإثنين الموافق 15/3/202، للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى واستحداث كوبرى سيارات جديدا على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وقال مصدر أمنى، إنه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم أستكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين

 

وأضاف المصدر، أن التحويلات شملت حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مره اخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .

 

وأستطرد المصدر، أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنيين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

 


اخبار الحوادث

كوبرى ترسا

إدارة المرور

امن الجيزة

لوحات ارشادية

كاميرات مراقبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبرى ترسا بالجيزة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:53 ص

صور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبرى ترسا وطريق المحولات

الخميس، 24 ديسمبر 2020 04:07 م

انطلاق توسعة كوبرى ترسا ضمن المحاور البديلة لشارع الهرم والانتهاء منه خلال شهرين.. دراسة إنشاء كوبرى معدنى لربط شارع الملك فيصل بمحور السادات.. ومطالع ومنازل للطريق الدائرى لتقليل الكثافات.. صور

الأحد، 20 ديسمبر 2020 06:00 ص

محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير يطلقان إشارة بدء تنفيذ أعمال توسعة كوبرى ترسا

الأحد، 13 ديسمبر 2020 11:58 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة