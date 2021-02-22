المرشد الإيرانى يهاجم رئيس وزراء إسرائيل ويصفه بالمهرج

كتب أحمد عرفة

وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بالمهرج، مؤكدا على أنه لن يستطيع منع إيران من تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، مهاجما نتنياهو: هذا المهرج الصهيوني يصرح دائما بأنه يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هم أكبر منه أن يمنعها.

وفى وقت سابق أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل متمسكة بمنع إيران، التي تعتبرها أكبر تهديد، من الحصول على أسلحة نووية وستفعل كل شيء ممكن من أجل ذلك.