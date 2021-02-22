المتهم بالتخلص من جثة شقيق مطلقته يكشف كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى وجود شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة مهجورة في أطفيح، تبين أن طليق شقيقة المتهم وضع له مادة مخدرة مجهولة، بيضاء اللون بكوب شاي، وفور تناول المجني عليه لها، أصيب بحالة إعياء حتى فارق الحياة، ثم تخلص المتهم من الجثة بمنطقة مهجورة.

وبمواجهة المتهم، علل عدم نقله المجني عليه للمستشفى، بحجة أن الضحية طلب منه عدم نقله للمستشفى، وأخبره أنه متهم في قضية مخدرات، ويخشى القبض عليه، وذكر أنه لا يعلم نوعية المادة المخدرة التى وضعها للمجني عليه، حيث أنها كانت خاصة بالضحية، الذي طلب منه وضع كمية صغيرة بالشاي، إلا أن المتهم وضع محتويات الكيس بأكمله.

ورغم وفاة المجني عليه، فإن شقيقة المتهم لم توجه اتهاما في بادئ الأمر لطليقها بالتسبب فى وفاة شقيقها، إلا أن التحقيقات اكتشفت الجريمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب، يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب المعثور على جثته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين من خلال التحريات، أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، خلال تواجده بصحبة طليق شقيقته، مما أسفر عن وفاته وألقى رجال المباحث القبض على طليق شقيقة الشاب المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.