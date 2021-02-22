المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب العام الجارى تمثل 75% من الإيرادات

كتب سمير حسنى

قال رجب محروس متحدث وزارة المالية، إن الضريبة من أهم الموارد العامة وأحد موارد الخزانة العامة للدولة، كاشفا عن أن حجم الإيرادات المتوقع خلال العام الجارى تريليون و 288 مليار جنيه، تمثل الضريبة منها 964 مليار جنيه، أى بنسبة تقارب 75 % من إجمالي الايرادات المطلوب تحقيقها .

ووصف متحدث وزارة المالية، في لقاء ببرنامج "صباح مصري" الضريبة بـ"الشيران التاجي لموارد الخزانة العامة للدولة، مضيفا: "الضريبة تمثل عصب الحياة لموارد الخزانة العامة، مؤكدا حرص الدولة على تحصيل هذه الضرائب في مواعيدها تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية.