اليوم السابع
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العام الجارى..

المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب العام الجارى تمثل 75% من الإيرادات

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:58 م
المالية تستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب العام الجارى تمثل 75% من الإيرادات رجب محروس
كتب سمير حسنى

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قال رجب محروس متحدث وزارة المالية، إن الضريبة من أهم الموارد العامة وأحد موارد الخزانة العامة للدولة، كاشفا عن أن حجم الإيرادات المتوقع خلال العام الجارى تريليون و 288 مليار جنيه، تمثل الضريبة منها 964 مليار جنيه، أى بنسبة تقارب 75 % من إجمالي الايرادات المطلوب تحقيقها .

ووصف متحدث وزارة المالية، في لقاء ببرنامج "صباح مصري" الضريبة بـ"الشيران التاجي لموارد الخزانة العامة للدولة، مضيفا: "الضريبة تمثل عصب الحياة لموارد الخزانة العامة، مؤكدا حرص الدولة على تحصيل هذه الضرائب في مواعيدها تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية.


وزارة المالية

الضرائب

عوائد الضراب

متحدث وزارة المالية

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