اليوم السابع
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الليرة التركية تهبط مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:30 م
الليرة التركية تهبط مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق الليرة التركية
رويترز

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هبطت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين في المئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق التي أدت إلى هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس آب.

وقفز الليرة حوالي 20 بالمئة منذ تغيير مفاجىء في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة.


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