اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 02:05 م
خالد صلاح
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القطاع الصناعى الألمانى يرفع التوقعات الاقتصادية

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:04 م
القطاع الصناعى الألمانى يرفع التوقعات الاقتصادية مصنع - صورة أرشيفية
رويترز

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قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي لدى إيفو اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الألماني يتجه نحو تحسن وإن المعنويات تحسنت في القطاع الصناعي على وجه الخصوص.

وأضاف أن الشركات راجعت خطط الإنتاج صعودا وزادت توقعات التصدير للصناعة.

وقال فولراب "دفاتر الطلبات ممتلئة بشكل جيد".

وأضاف أن معنويات الشركات تحسنت أيضا في قطاعات البناء والتجزئة والخدمات، كما أبدت وكالات السفر وشركات السياحة تفاؤلا قليلا لأول مرة منذ ما يزيد على عام.

وأظهر مسح اليوم الاثنين أن معنويات الشركات الألمانية ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعا في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر بعد أن دعم القطاع الصناعي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من قيود إجراءات العزل العام.

 


القطاع الصناعى الألمانى

المانيا

الاقتصاد الألماني

شركات السياحة

اوروبا

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