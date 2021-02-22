مانيلا (أ ش أ)

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية اليوم الإثنين، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، وقال رئيس الادارة رولاندو إنريكي دومينجو بحسب ما أوردته صحيفة (فلبين ستارز) الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني، إن البلاد وافقت على لقاح كوفيد-19 من سينوفاك بيوتيك للاستخدام في حالات الطوارئ.