العمليات المشتركة العراقية: نحقق فى استهداف المنطقة الخضراء

كتب أحمد عرفة

قالت قوات العمليات المشتركة العراقية، إننا نحقق فى استهداف المنطقة الخضراء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت قوات العمليات المشتركة: التحقيقات في استهدافات أربيل وقاعدة بلد والمنطقة الخضراء مرتبطة بما حدث في المنطقة الخضراء.

وتابعت قوات العمليات المشتركة العراقية: الأضرار المادية في استهداف المنطقة الخضراء طفيفة، ولا صحة لتعرض السفارة الأمريكية لإصابة مباشرة.

وخلال أقل من 48 ساعة فقط شهدت العاصمة العراقية بغداد ثانى عملية إرهابية في ظل اشتعال أزمة الإرهاب في العراق، واستهداف القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية المتواجدة في العاصمة، حيث استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وأمدت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وبحسب قناة العربية، فإن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة، إلى أن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.