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العربية: باشاغا يغادر العاصمة الليبية إثر انفلاتا أمنيا ويصل مصراتة

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:28 ص
العربية: باشاغا يغادر العاصمة الليبية إثر انفلاتا أمنيا ويصل مصراتة باشاغا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزير الداخلية الليبى فتحى باشاغا يغادر العاصمة الليبية التي شهدت انفلاتا أمنيا ويصل مصراتة.

 

وتضاربت الأنباء في العاصمة الليبية طرابلس حول مدى صحة تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مجهولين، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج أن باشاغا لم يتعرض لأى محاولة اغتيال في منطقة جنزور.

 

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.

 

 

 

 


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محاولة اغتيال باشاغا

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