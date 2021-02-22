العثور على طفل رضيع فى حاوية للقمامة تحت الأرض فى أمستردام.. صور وفيديو

كتب محمد تهامى زكى

عثرت الشرطة الهولندية، على طفل رضيع فى حاوية للقمامة تحت الأرض، فى منطقة ميرنهوف بالعاصمة أمستردام فى وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، فى حادث مؤلم وصادم.



الشرطة موقع العثور على الطفل

ووفقا لبيان الشرطة، عبر تويتر، عثر الضباط على الطفل فى الساعة 11 مساءً تقريبًا، وحضر رجال الإطفاء إلى مكان حاوية القمامة فى منطقة زويدست، وساعدوا فى إنقاذ الطفل، مؤكدة أن الطفل كان حيًا وتم نقله على الفور إلى المستشفى.





بيان الشرطة

ولم يكشف بيان الشرطة، عن جنس المولود أو عمره أو المدة التى قضاها فى حاوية القمامة، كذلك لم يذكر كيف تتبع الضباط الطفل وكيف عثروا عليه.

فيما أظهرت صورا نشرها موقع صحيفة "دى تليجراف الهولندية"، التقطت لموقع العثور على الطفل، أن جانب الحاوية ومقدمتها مفتوحان، والضباط يستخدمون مصابيح يدوية للتفتيش عن أى آثار أو أدلة جنائية.



الشرطة الهولندية

وأغلقت الشرطة، الشارع وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقع العثور على الطفل، وفتحت تحقيقًا فوريًا موسعًا لمعرفة ما حدث وكيف وضع الطفل هناك ومن هى عائلته؟، ودعت الشهود إلى التقدم والإدلاء بشهادتهم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يُعثر فيها على طفل على قيد الحياة فى حاوية قمامة فى العاصمة أمستردام، فى عام 2014، عُثر على فتاة كانت تبلغ من العمر 7 أيام فى حاوية قمامة تحت الأرض.



