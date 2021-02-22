الضرائب: افتتاح 20 منفذا بمبنى الخزانة العامة لتقديم الدعم الضريبي للممولين

كتب: أحمد يعقوب

رئيس مصلحة الضرائب: نسابق الزمن لتوفير خدمات متميزة للتيسير على الممولين ومساعدتهم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن افتتاح عشرين منفذ (شباك ) بقاعة كبيرة بمبنى الخزانة العامة وذلك لتقديم التوعية والدعم الفني للممولين أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم خدمة الإرشاد الضريبي لهم بكافة الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبى، وحل كافة المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجههم عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن هذه المنافذ الموجودة بمبنى الخزانة العامة قد تم دعمها بأجهزة حاسب آلي وشبكة إنترنت، وتم توفير عاملين على درجة عالية من الكفاءة والفعالية لتقديم كل الدعم للممولين، وتم تجهيز هذه القاعة خلال فترة وجيزة جدا، وهذه المنافذ العشرون موجودة بمبنى مصلحة الخزانة العامة بتقاطع شارع منصور مع شارع اسماعيل أباظة بجوار محطة مترو أنفاق سعد زغلول .

وأشار "عبد القادر" إلى أن مصلحة الضرائب تسابق الزمن لتوفير خدمات متميزة للتيسير على الممولين ومساعدتهم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى أن افتتاح وتجهيز هذه القاعة يأتي من سعى كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتوفير خدمات متميزة للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي، والتسهيل عليهم من خلال السعي لفتح العديد من المنافذ خلال الفترة القادمة، والتي يستطيع الممولون من خلالها الحصول على الدعم الفني والتوعية اللازمة، وحل المشكلات التي قد تواجههم عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، خاصة مع صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موجهًا الشكر للإدارة المركزية للحاسب الآلى قيادة وعاملين على ما يقومون به من جهود مكثفة والعمل ليل نهار من أجل تذليل كافة العقبات وتجهيز قاعة الخزانة العامة ،وما بها من منافذ وتوفير أجهزة الحاسب وشبكة إنترنت لتقديم الدعم الفنى اللازم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى أن الجهود مازالت مستمرة لتجهيز المزيد من المنافذ خلال الفترة المقبلة .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .

وفي ذات السياق أوضحت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي أن رئيس مصلحة الضرائب قد قام بإصدار قرار بندب مجموعة متميزة ذات كفاءة وفعالية عالية من العاملين للعمل بمنفذ الخزانة العامة من أجل تقديم خدمات الدعم الفني للممولين على منظومة الاقرارات الالكترونية أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على قدم وساق من اجل تجهيز المزيد من منافذ الدعم الفني للممولين في مختلف المحافظات، وذلك للتيسير على الممولين ،وتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم أثناء تقديم اقراراتهم الضريبية .