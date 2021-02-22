الصحة العالمية : 8 دول أفريقية بدأت حملات التلقيح ضد فيروس كورونا

نهي الطويل

ذكر تقرير لبى بى سى نيوز ، اليوم الاثنين ، أن 8 دول افريقية من أصل 54 ، بدأت في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا ، مشيرا الى أن هذه الدول حصلت على اللقاح أما عن طريق الشراء من الشركات المصنعة أو التبرعات من الصين وروسيا و الهند و والامارات العربية المتحدة .

وأشار التقرير الى أن منظمة الصحة العالمية ، أوضحت أن دول القارة السمراء ستبدأ بتلقي اللقاح عن طريق آلية كوفاكس في نهاية الشهر الجاري حيث من المقرر أن تزود القارة السمراء ب90 مليون جرعة كمرحلة أولي لتغطية 3% من السكان، أما الخطة الكلية فتتضمن توفير 600 مليون جرعة لافريقيا لتلقيح 21% من السكان ، وبحسب التقرير أن الدول الأفريقية التى بدأت فى عملية تلقيح واسعة النطاق " مصر، الجزائر، المغرب ، جنوب افريقيا، رواندا ، موريشيوس ، وزيمبابوى ، لافتا الى أن غينيا بدأت اجراء التجارب علي اللقاح الروسي ، بينما تسلمت دولتا غينيا الاستوائية والسنغال الدفعة الأولي من لقاح سينوفارم الصيني .